Джокович выиграл Australian Open и сравнялся по титулам на Grand Slam с Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл рекордный десятый титул Australian Open.

В финале первого в 2023 году турнира серии Grand Slam он в трех сетах одолел греческого теннисистка Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7-6 (7:5).

Победа позволит 35-летнему сербу снова возглавить рейтинг Мужской теннисной ассоциации (ATP).

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Что касается 24-летнего Циципаса, то свой самый большой финал до AO-2023 он также проиграл Джоковичу. Это произошло на другом теннисном турнире серии Grand Slam – Ролан Гаррос в 2021 году.

В прошлом году Джокович не смог участвовать в турнире в Мельбурне, ведь его депортировали из страны из-за отсутствия прививки от Covid-19. Тогда победу одержал испанец Рафаэль Надаль, который в текущем розыгрыше зачехлил ракетку во втором круге.

— Должен сказать, что это был один из самых сложных турниров, в которых я играл в своей жизни. Я не играл в прошлом году, вернулся в этом… Я хочу поблагодарить всех, благодаря кому я почувствовал себя желанным здесь в Мельбурне, — сказал после победы Джокович.

Следует отметить, что после победы на Australian Open-2023 Джокович догнал Надаля за выигранными трофеями на турнирах Grand Slam. Теперь у них обоих по 22 титула, а вот рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру – 20 трофеев.