Украинский теннисист отказался пожимать руку россиянину после победы на турнире в Германии

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко в финале квалификации челленджера в немецком Кобленце обыграл российского теннисиста Алибека Качмазова.

Двухсетовый матч завершился победой украинского теннисиста со счетом 6:4, 6:3. Это позволило Сачко выйти в основную сетку турнира.

На корте теннисисты провели полтора часа, за которые Сачко совершил пять эйсов и реализовал шесть брейк-поинтов из одиннадцати. Россиянин дважды подал на вылет и сделал три брейка.

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Однако больше всего запомнился момент после матча, где соперники традиционно благодарят друг друга рукопожатием за проведенную игру. После финального победного гейма Сачко не подошел к сетке для рукопожатия и направлялся в сторону рефери матча.

Россиянин еще на полпути к центр корта понял, что с ним никто здороваться не собирается, и тоже направился для рукопожатия с судьей встречи.

В теннисном рейтинге ATP 25-летний Сачко занимает 345-е место и является второй ракеткой Украины. А вот самую высокую позицию среди мужчин-украинцев занимает Алексей Крутых (176), сумевший пробиться в основную сетку Australian Open-2023, однако зачехливший ракетку в первом круге против опытного аргентинца Диего Шварцмана.

На прошлогоднем US Open украинка Марта Костюк отказалась пожать руку спортсменке из Беларуси Виктории Азаренко. Покидая корт, спортсменки ограничились прикосновением ракеток вместо традиционного рукопожатия.

В начале августа на турнире в Вашингтоне от рукопожатия с Азаренко также удержалась украинка Даяна Ястремская.