Определились участники финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) – Супербоула-2023.

В решающем матче сыграют Филадельфия Иглс и Канзас-Сити Чифс.

В финальной игре Национальной конференции Филадельфия победила Сан-Франциско Форти Найнерс со счетом 31:7, а Канзас-Сити в финале Американской конференции одолел Цинциннати Бенгалс – 23:20.

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Канзас-Сити дважды завоевывал приз Ломбарди – в 1969 году и в 2020 году, тогда как Филадельфия триумфировала в матче за Супербоул только раз в своей истории – в 2018 году.

Супербоул-2023 состоится в ночь с 12 на 13 февраля на стадионе Стейт Фарм в Глендейле, штат Аризона. Начало матча в 1:30 по киевскому времени.

Матч обслужит Карл Шефферс, ставший лидером сезона-2022 по количеству назначенных нарушений. Он был главным арбитром в финальных матчах НФЛ дважды в истории – в 2017 году и в 2021 году, когда Канзас-Сити уступили Тампе-Бэй Бакканирс.

Хедлайнером Halftime show в матче Супербоула-2023 станет певица Рианна, для которой это будет первое выступление вживую за пять лет.

В прошлом году в финале Национальной футбольной лиги победил Лос-Анджелес Рэмс, обыграв Цинциннати Бенгалс.