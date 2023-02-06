Февраль, 06 в 17:54

Английская Премьер-лига предъявила обвинение клубу Манчестер Сити в более чем сотне нарушений финансовых правил. Это произошло после четырехлетнего расследования.

АПЛ передала в независимую комиссию дело клуба о возможных нарушениях правил фейр-плей в период с 2009 по 2018 год. Также Премьер-лига обвинила Сити в отказе от сотрудничества с момента начала расследования в декабре 2018 года.

В Сити заявили, что были удивлены обвинениями и подкрепленной “совокупностью неопровержимых доказательств”.

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Комиссия может наложить разное наказание: от штрафа и снятия очков в турнирной таблице чемпионата до исключения из Премьер-лиги.

— Манчестер Сити удивлен обнародованием этих вероятных нарушений правил Премьер-лиги, особенно ввиду широкого взаимодействия и огромного количества подробных материалов, предоставленных АПЛ, — говорится в заявлении клуба.

В клубе добавили, что приветствуют передачу этого вопроса независимой комиссии для беспристрастного рассмотрения.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл свой шестой титул Премьер-лиги с момента, как клуб перешел под правление Абу-Даби Юнайтед Групп в 2008 году.

В чем обвинили Сити?

В заявлении Премьер-лиги говорится, что Сити нарушил правила, требующие от них предоставлять “точную финансовую информацию, дающую правдивое и честное представление о финансовом состоянии клуба”.

Эта информация охватывала доход клуба, включающий доход от спонсорства и операционные расходы.

Дальнейшие возможные нарушения касаются правил, требующих полной информации о вознаграждении тренеров — в период с сезона 2009/10 до 2012/13, когда коучем был Роберто Манчини, а также вознаграждения игроков между сезонами 2010/11 и 2015/16.

Премьер-лига заявила, что Сити нарушил правила, связанные с правилами УЕФА, включая финансовый фэйр-плей с сезона-2013/14 до сезона-2017/18, а также правила АПЛ по доходности и устойчивости с 2015/16 по 2017/18.

В 2020 году УЕФА постановил, что Сити совершил “серьезные нарушения” правил фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. Однако двухлетнее отстранение от европейских соревнований было отменено Спортивным арбитражным судом (CAS) позже того же года.

УЕФА начал расследование в отношении Сити после того, как в ноябре 2018 года немецкая газета Der Spiegel опубликовала утечку документов, в которых утверждалось, что клуб завысил стоимость спонсорского соглашения.

Когда началось расследование Премьер-лиги, в Сити заявили, что обвинения были “полностью ложными”, а обвинения в Der Spiegel стали следствием “незаконного взлома и публикации электронных писем Сити”.