Мэр Парижа выступила против российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против участия представителей России в летних Олимпийских играх-2024, которые запланированы в столице Франции.

Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на ее администрацию.

— Немыслимо, чтобы (российские спортсмены на Олимпиаде, – Ред. ) маршировали, как ни в чем не бывало, имели делегацию в Париже, пока бомбы до сих пор падают на Украину, – заявила Идальго.

На своей странице в социальной сети Twitter Идальго назвала неприличным возможное присутствие российской делегации в Париже во время Игр-2024.

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Мер Парижа зайняла чітку позицію щодо неприпустимості участі на Олімпійських іграх-2024: “Доки росія продовжуватиме війну проти України, я не хочу, щоб на паризькій Олімпіаді @Paris2024 була російська делегація. Це неприпустимо.” Дякуємо @Anne_Hidalgo за принципову позицію ! https://t.co/t5of7Tu1bo — UA Embassy in France (@UKRinFRA) February 7, 2023

В то же время Идальго выдвинула предложение участия российских спортсменов-“диссидентов” в Олимпиаде в составе “сборной беженцев”, созданной ранее Международным олимпийским комитетом.

Ранее Идальго заявляла, что российских спортсменов нельзя лишать соревнований, и чтобы делегация РФ выступала под нейтральным флагом.

В конце января МОК опубликовал заявление, в котором допустил возвращение представителей РФ и Беларуси в международные соревнования под нейтральным флагом.

В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении атлетов из России и Беларуси к участию в Играх-2024 в Париже.