Святая вода поможет: Усик о российских новостях и пропагандистах

Февраль, 08 в 16:32

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе и обладатель поясов по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Super и журнала The Ring Александр Усик поделился мнением о российской пропаганде.

Соответствующее видео с блиц-интервью появилось на YouTube-канале боксера.

Спортсмен советует вообще не смотреть подобный контент, но если случайно человек все же посмотрел подобное, то стоит окропить себя святой водой.

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— Не смотреть российские новости вообще. А если увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой, – сказал Усик.

В начале января Усик опубликовал обращение к гражданам России и сравнил диктатора Владимира Путина с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером, отметив схожесть агрессивных действий тиранов.

В обращении боксер отметил, что все то, что не сделал Гитлер, продолжает делать Путин.

Источник: USYK17

Фото: Александр Усик