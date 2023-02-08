Святая вода поможет: Усик о российских новостях и пропагандистах
Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе и обладатель поясов по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Super и журнала The Ring Александр Усик поделился мнением о российской пропаганде.
Соответствующее видео с блиц-интервью появилось на YouTube-канале боксера.
Спортсмен советует вообще не смотреть подобный контент, но если случайно человек все же посмотрел подобное, то стоит окропить себя святой водой.
— Не смотреть российские новости вообще. А если увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой, – сказал Усик.
В начале января Усик опубликовал обращение к гражданам России и сравнил диктатора Владимира Путина с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером, отметив схожесть агрессивных действий тиранов.
В обращении боксер отметил, что все то, что не сделал Гитлер, продолжает делать Путин.
Источник: USYK17
Фото: Александр Усик