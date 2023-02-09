Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Малиновский забил гол-красавец в ворота ПСЖ и вывел Марсель в 1/4 финала Кубка Франции

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Руслан Маліновський
Фото: Getty Images

Марсель встречался с ПСЖ в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Игра прошла на домашней арене провансальцев Велодром и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Марсель открыл счет на 31-й минуте, когда Алексис Санчес реализовал пенальти. Парижане восстановили паритет в счете в компенсированное время к первому тайму. Гол в ворота Пау Лопеса забил Серхио Рамос после передачи от Неймара.

А победный гол в ворота ПСЖ забил украинский легионер бело-голубых Руслан Малиновский, вышедший на игру в стартовом составе.

Сейчас смотрят

На 57-й минуте игры Малиновский пушечным ударом положил гол в ворота парижан со средней дистанции. Голкипер команды соперника Джанлуиджи Доннарумма был бессилен.

Для украинца это седьмой матч в футболке Марселя и второй гол, но первый в Кубке Франции.

Таким образом, Марсель вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а ПСЖ завершил свои выступления в турнире. Действующим победителем турнира является Нант, который в финальном матче в прошлом году обыграл Ниццу со счетом 1:0.

Руслан Малиновский перебрался в Марсель в начале января. Украинец перешел во французский клуб из Аталанты на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка