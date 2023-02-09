Малиновский забил гол-красавец в ворота ПСЖ и вывел Марсель в 1/4 финала Кубка Франции

Февраль, 09 в 0:34

Марсель встречался с ПСЖ в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Игра прошла на домашней арене провансальцев Велодром и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Марсель открыл счет на 31-й минуте, когда Алексис Санчес реализовал пенальти. Парижане восстановили паритет в счете в компенсированное время к первому тайму. Гол в ворота Пау Лопеса забил Серхио Рамос после передачи от Неймара.

А победный гол в ворота ПСЖ забил украинский легионер бело-голубых Руслан Малиновский, вышедший на игру в стартовом составе.

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На 57-й минуте игры Малиновский пушечным ударом положил гол в ворота парижан со средней дистанции. Голкипер команды соперника Джанлуиджи Доннарумма был бессилен.

Для украинца это седьмой матч в футболке Марселя и второй гол, но первый в Кубке Франции.

Таким образом, Марсель вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а ПСЖ завершил свои выступления в турнире. Действующим победителем турнира является Нант, который в финальном матче в прошлом году обыграл Ниццу со счетом 1:0.

Руслан Малиновский перебрался в Марсель в начале января. Украинец перешел во французский клуб из Аталанты на правах аренды с обязательным правом выкупа.