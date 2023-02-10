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Факты / Спорт

Обращение Зеленского и не только: НФЛ выразила поддержку Украине на церемонии награждения

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський на церемонії НФЛ

В США прошла церемония награждения NFL Honors по итогам сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

В ходе события организаторы выразили поддержку Украине, в частности к участникам обратился украинский президент Владимир Зеленский.

— От имени всех, кто борется за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин борются на поле боя в Украине, – сказал он.

Президент добавил, что среди защитников на линии фронта есть также игроки Украинской лиги американского футбола, “разделяющие любовь к вашей игре”.

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— Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру.

Помимо обращения президента, НФЛ пригласила на NFL Honors украинских военных, которые в гражданской жизни играют в Украине в американский футбол: Юрия Гундича, Дениса Полубинского, Алфи Уильямса и Романа Богуславского.

Зал приветствовал этих игроков овациями. Также в конце 2022 года НФЛ презентовала о них документальный фильм.

В ночь на 13 февраля в городе Глендейл, штат Аризона состоится финальная игра сезона НФЛ – Супербоул. В решающем матче сыграют Филадельфия Иглс и Канзас-Сити Чифс.

Скриншот: NFL Network

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