Обращение Зеленского и не только: НФЛ выразила поддержку Украине на церемонии награждения

Февраль, 10 в 14:02

В США прошла церемония награждения NFL Honors по итогам сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

В ходе события организаторы выразили поддержку Украине, в частности к участникам обратился украинский президент Владимир Зеленский.

— От имени всех, кто борется за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин борются на поле боя в Украине, – сказал он.

Президент добавил, что среди защитников на линии фронта есть также игроки Украинской лиги американского футбола, “разделяющие любовь к вашей игре”.

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— Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру.

The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season. Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae — NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023

Помимо обращения президента, НФЛ пригласила на NFL Honors украинских военных, которые в гражданской жизни играют в Украине в американский футбол: Юрия Гундича, Дениса Полубинского, Алфи Уильямса и Романа Богуславского.

Amazing that members of the Ukrainian league of American Football are recognized at the NFL Honors. They play football but also served on the frontlines to defend Ukraine. True heroes. pic.twitter.com/a7TRFKfoNW — Lukas Weese (@Weesesports) February 10, 2023

Зал приветствовал этих игроков овациями. Также в конце 2022 года НФЛ презентовала о них документальный фильм.

В ночь на 13 февраля в городе Глендейл, штат Аризона состоится финальная игра сезона НФЛ – Супербоул. В решающем матче сыграют Филадельфия Иглс и Канзас-Сити Чифс.

Скриншот: NFL Network