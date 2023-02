Обращение Зеленского и не только: НФЛ выразила поддержку Украине на церемонии награждения

В США прошла церемония награждения NFL Honors по итогам сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

В ходе события организаторы выразили поддержку Украине, в частности к участникам обратился украинский президент Владимир Зеленский.

Президент добавил, что среди защитников на линии фронта есть также игроки Украинской лиги американского футбола, “разделяющие любовь к вашей игре”.

The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season.

Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae

— NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023