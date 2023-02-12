Теннисист Стаховский разводится с женой-россиянкой из-за войны

Февраль, 12 в 15:16

Тенисист Сергей Стаховский воюет за Украину в рядах ВСУ, в частности, на Бахмутском направлении. Он признался, что разводится с женой Анфисой, родом из Сибири в России, из-за войны.

По его словам, они с женой-россиянкой решили разойтись из-за того, что теннисист пошел защищать Украину. После 24 февраля они пытались уладить отношения, когда Анфиса и трое общих детей находились в Венгрии.

— Общался с детьми и женой, потому что тогда еще пытался все уладить, объяснить жене. То, что они там живут в нормальной среде, не означает, что все выглядит так в Украине. Здесь люди теряют детей, родителей, семьи, — рассказал спортсмен, который сейчас воюет в Бахмуте.

Стаховский отметил, что война ускорила решение о разводе. Он признался, что в этой ситуации ему больше всего жаль за общих детей.

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— Война ускорила процессы взаимопонимания. Ты жив или мертв, еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать политику или договориться. Все очень просто и очень страшно иногда. Жаль детей, потому что я всю жизнь был уверен, что такого поступка не сделаю. Здесь мне за себя даже стыдно, потому что это самый большой удар для детей, — поделился Стаховский.

Он рассказал, что дети пока не знают о решении родителей, поэтому пока эта информация будет от них скрытой. По его словам, они привыкли, что папа часто ездил в командировки из-за спортивных соревнований.

Сергей Стаховский и россиянка Анфиса Булгакова поженились в 2011 году. С тех пор у пары родилось трое детей: восьмилетняя дочь Таисия, шестилетний сын Никифор и трехлетний Алекс.