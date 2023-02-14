Больше не хочу прятаться: 27-летний футболист сборной Чехии совершил каминг-аут

Февраль, 13 в 22:44

Звезда чешского футбола Якуб Янкто стал первым активным футболистом на международной арене, объявившим о своей гомосексуальности.

27-летний хавбек, выступающий на правах аренды за пражскую Спарту, записал специальное видеообращение.

— Как и у всех остальных, у меня есть свои сильные и слабые стороны: у меня есть семья, у меня есть друзья. У меня есть работа, которую я выполняю наилучшим образом на протяжении многих лет, серьезно, профессионально и со страстью. Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь в свободе без страхов, без предубеждений, без насилия, но с любовью. Я гомосексуалист и больше не хочу прятаться, – сказал Янкто.

Контракт футболиста принадлежит испанскому Хетафе. В социальных сетях клуб Ла Лиги выразил футболисту уважение и поддержку.

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В Спарте тоже прокомментировали признание футболиста, выразив поддержку. Там отметили, что Янкто определенный период открыто говорил о своей сексуальной ориентации с руководством клуба, тренером и одноклубниками.

Свою поддержку Янкто выразили и другие клубы, лиги и футбольные организации.

Футболиста поддержали английские команды Арсенал, Челси, Вест Бромвич, Тоттенхэм Хотспур; итальянские Ювентус, Торино; испанские Барселона, Атлетико Мадрид, Севилья, Сарагоса, Сельта, Вальядолид, Леванте; немецкие Байер, Шальке, Кайзерслаутерн, Боруссия Дортмунд, Фортуна; французский Марсель; нидерландские Аякс и ПСВ.

Также поддержку выразили в УЕФА, английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге, французской Лиге 1, американской МЛС, нидерландской Эредивизе.

С момента своего дебюта в 2017 году Янкто принял участие в 45 матчах в футболке сборной Чехии, забив четыре гола. До Хетафе и Спарты он выступал за итальянские клубы Удинезе, Асколи, Сампдорию.

Фото: Česká fotbalová reprezentace