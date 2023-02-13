В отличие от ФИФА: на стадионе перед Супербоулом показали обращение Зеленского

Февраль, 13 в 17:09

Перед началом матча за Супербоул-2023 на стадионе Стейт Фарм в Глендейле включали обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в социальной сети Facebook.

— Впервые на одном из самых важных и самых популярных для американцев событий прозвучали слова нашего президента Владимира Зеленского с призывом к американцам поддерживать нашу справедливую борьбу, — сообщила Маркарова.

Она отметила, что во время события также отметили игроков Украинской лиги американского футбола, защищающих нашу страну.

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Сразу после видео с обращением президента на поле пригласили представителей ULAF Юрия Гундыча, Романа Богуславского, Дениса Полубинского и Афли Уильямса.

Победу в финальном матче НФЛ праздновал Канзас-Сити, победивший Филадельфию со счетом 38:35. Это третья победа Чифс в Супербоуле в истории.

Недавно в США прошла церемония награждения NFL Honors по итогам сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Тогда тоже включали обращение Зеленского.

В свою очередь, в декабре ФИФА запретила Зеленскому выступить перед финалом ЧМ-2022 по футболу с месседжем мира.