Февраль, 14 в 15:05

Ужгородский футбольный клуб Минай сделал официальное заявление по поводу драки, которая произошла на сборах в Турции с футболистами российского Шинника.

Драка произошла в турецкой гостинице Royal Sigunas 13 февраля. Как отметили в Минае, ее причиной стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работницы гостиницы и провокационные крики в сторону закарпатцев.

— Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей Шинника и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных складах. Количество пострадавших со стороны Шинника лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как “бросают”, — говорится в заявлении.

В клубе добавили, что уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить драку, обвиняли в поддержке Украины. Чтобы успокоить россиян пришлось вмешаться местной полиции.

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Перед началом сборов главным требованием Миная к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить Шинник согласился отель. Закарпатцы обращались к менеджменту Royal Seginus с требованием выселить россиян.

Также инцидент прокомментировал игрок Миная Данило Колесник, вступившийся за сотрудницу комплекса, пострадавшую от игрока российского Шинника.

— Очень много вопросов и поддержки. Хочу сказать людям, которые говорят: “Как они выехали?” Даже здесь мы даем понять, какого рода мы. Отстаиваем нашу честь как можем. И где место оркам, вы уже поняли, – написал Колесник.

В понедельник, 13 февраля, в турецкой гостинице Royal Seginus произошла массовая драка с участием украинских и российских футболистов.

Кремлевские СМИ утверждают, что в результате потасовки российские футболисты получили травмы. Сообщается, что у россиян переломы пальцев кисти и ребер, у одного из игроков гематома под глазами.

Источник: ФК Минай