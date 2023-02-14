Февраль, 14 в 12:42

В турецком отеле Royal Seginus между игроками закарпатского футбольного клуба Минай из премьер-лиги и российского Шинника, приехавших на сборы, произошла потасовка.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу клуба Минай.

Причиной драки стало замечание россиянину, который под хмелем плохо себя вел.

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Спортивный журналист Роман Бебех рассказал, что один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя в отношении персонала гостиницы. Россиянин якобы был пьян и откровенно хамил.

Затем российский футболист привел своих одноклубников разбираться с украинцами.

Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив.

Росіянин не став вибачатись і його просто прибив футболіст Миная. — Роман Бебех (@roman_bebekh) February 14, 2023

Инцидент прокомментировал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, поздравивший украинский ФК с победой, правда, не в футбольном матче:

Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК Минай, с победой над рашистским Шинником в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что украинцы сами спровоцировали конфликт, потому что якобы требовали от начальника ярославского Шинника спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться. В конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось погасить.

Но позже схватка таки произошла. Сообщается, что даже вызвали полицию и скорую.

Стоит отметить, что официального сообщения о драке на сайте закарпатского клуба пока нет.