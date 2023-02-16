Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Умер капитан футбольной команды, за спасением которой в Таиланде следил весь мир

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Дуангпетч Промтеп

В Великобритании умер Дуангпетч Промтеп – один из 12 мальчиков из футбольного клуба Wild Boars, которых в 2018 году спасли из затопленной тайской пещеры.

17-летнего Дуангпетча нашел без сознания учитель в общежитии в воскресенье. Его доставили скорой в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной смерти. По некоторой информации он получил травму головы. BBC со ссылкой на полицию Лестершир пишет, что смерть не была подозрительной.

Сейчас смотрят

Подросток переехал в Великобританию в прошлом году, выиграв стипендию от футбольной академии колледжа Брук Хаус в Лестершире.

Перед переездом в Британию Дуангпетч написал в социальных сетях:

– Сегодня моя мечта сбылась, потому что я стану студентом-футболистом в Англии.

Дуангпетч был капитаном Wild Boars, футбольной команды, которая оказалась в ловушке в пещерном комплексе Тхам Луанг в горном массиве Дой Нанг Нон в 2018 году. Тогда Дуангпетчу было 13 лет.

За 17-дневной международной операцией по спасению детей из тайской пещеры наблюдал весь мир.

Их невероятная история спасения вдохновила на создание фильмов и книг. В прошлом году на платформе Netflix вышел сериал из шести эпизодов под названием Спасение из тайской пещеры.

Читайте
Лучшая команда мира! Ибрагимович осуществил мечту спасенных из пещеры детей

Фото: Королевский ВМС Таиланда, Supatpong Methigo

Источники: The Guardian, BBC
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка