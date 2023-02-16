Умер капитан футбольной команды, за спасением которой в Таиланде следил весь мир

Февраль, 15 в 22:49

В Великобритании умер Дуангпетч Промтеп – один из 12 мальчиков из футбольного клуба Wild Boars, которых в 2018 году спасли из затопленной тайской пещеры.

17-летнего Дуангпетча нашел без сознания учитель в общежитии в воскресенье. Его доставили скорой в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной смерти. По некоторой информации он получил травму головы. BBC со ссылкой на полицию Лестершир пишет, что смерть не была подозрительной.

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Подросток переехал в Великобританию в прошлом году, выиграв стипендию от футбольной академии колледжа Брук Хаус в Лестершире.

Перед переездом в Британию Дуангпетч написал в социальных сетях:

– Сегодня моя мечта сбылась, потому что я стану студентом-футболистом в Англии.

Дуангпетч был капитаном Wild Boars, футбольной команды, которая оказалась в ловушке в пещерном комплексе Тхам Луанг в горном массиве Дой Нанг Нон в 2018 году. Тогда Дуангпетчу было 13 лет.

За 17-дневной международной операцией по спасению детей из тайской пещеры наблюдал весь мир.

Их невероятная история спасения вдохновила на создание фильмов и книг. В прошлом году на платформе Netflix вышел сериал из шести эпизодов под названием Спасение из тайской пещеры.

Фото: Королевский ВМС Таиланда, Supatpong Methigo