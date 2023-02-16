Челси уступил Боруссии Д, а Бенфика взяла верх над Брюгге в первых матчах 1/8 финала ЛЧ
В Лиге чемпионов сезона-2022/23 состоялись первые матчи 1/8 финала в парах Боруссия Дортмунд – Челси и Брюгге – Бенфика.
На Сигнал Идуна Парк в Дортмунде местная Боруссия взяла верх над лондонским Челси со счетом 1:0.
Единственный гол шмели забили на 63-й минуте после точного удара Карим Адееми, который с близкого расстояния обыграл Кэпу Аррисабалагу.
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в старте синих и отыграл 71 минуту в матче с Боруссией.
В другом матче, который прошел в Бельгии на Ян Брейдел Стадион Брюгге уступил португальской Бенфике со счетом 0:2.
Черно-синие первыми открыли счет перед свистком на перерыв, но гол Дениса Одоя не засчитали после просмотра VAR из-за положения вне игры.
Во втором тайме шотландский защитник Брюгге Джек Хендри сфолил в собственной штрафной и рефери назначил пенальти, которое успешно исполнил Жоау Мариу.
На 88-й минуте Давид Нерес удвоил преимущество португальской команды.
Видео матча Брюгге — Бенфика
Ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7 марта в Лондоне и Лиссабоне.