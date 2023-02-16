Февраль, 16 в 0:08

В Лиге чемпионов сезона-2022/23 состоялись первые матчи 1/8 финала в парах Боруссия Дортмунд – Челси и Брюгге – Бенфика.

На Сигнал Идуна Парк в Дортмунде местная Боруссия взяла верх над лондонским Челси со счетом 1:0.

Единственный гол шмели забили на 63-й минуте после точного удара Карим Адееми, который с близкого расстояния обыграл Кэпу Аррисабалагу.

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Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в старте синих и отыграл 71 минуту в матче с Боруссией.

В другом матче, который прошел в Бельгии на Ян Брейдел Стадион Брюгге уступил португальской Бенфике со счетом 0:2.

Черно-синие первыми открыли счет перед свистком на перерыв, но гол Дениса Одоя не засчитали после просмотра VAR из-за положения вне игры.

Во втором тайме шотландский защитник Брюгге Джек Хендри сфолил в собственной штрафной и рефери назначил пенальти, которое успешно исполнил Жоау Мариу.

На 88-й минуте Давид Нерес удвоил преимущество португальской команды.

Видео матча Брюгге — Бенфика

Ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7 марта в Лондоне и Лиссабоне.