Ренн – Шахтер: где смотреть ответный матч плей-офф Лиги Европы и прогноз букмекеров
Донецкий Шахтер встретится с французским Ренном в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Игра состоится 23 февраля в Ренне на арене Стад де ла Рут де Лорьян.
Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть Ренн – Шахтер?
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo. Игру покажет канал Megogo Футбол 1. Матч также можно будет увидеть на платформе Volia TV.
В цифровом вещании Т2 матчи горняков в еврокубке не будут транслировать.
Прогноз букмекеров на игру Ренн – Шахтер
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруно Женезио. На победу красно-черных принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех Шахтера оценивают в 5.00. Ничейный результат встречи в основное время – 4.10.
В то же время именно горняки, по мнению букмекеров, пройдут дальше. Такую вероятность оценивают в 1.85, а на выход в 1/8 финала французского клуба дают коэффициент 2.02.
Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с немецким рефери Тобиасом Штиллером. Ему будут ассистировать соотечественники: Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый арбитр – Саша Штегеман.
За систему VAR будет отвечать арбитр Кристиан Дингерт.
В первом матче Шахтер обыграл Ренн в Варшаве со счетом 2:1. В воротах соперника отличились Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.
Фото: ФК Шахтер