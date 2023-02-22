Сборная Украины по боксу пропустит ЧМ-2023 из-за допуска атлетов из РФ и Беларуси под своими флагами

Февраль, 22 в 19:26

Сборная Украины по боксу не будет участвовать в женском и мужском чемпионатах мира в 2023 году из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

— Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь, – заявил вице-президент федерации бокса Украины Олег Ильченко.

Таким образом, Украина присоединилась к девяти странам, которые уже объявили о бойкоте чемпионата: США, Польше, Швейцарии, Нидерландам, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции и Канаде.

Суспильное пишет, что в таких обстоятельствах основным турниром для сборной Украины по боксу будут Европейские игры в июне этого года в Польше, где не будет боксеров из РФ и Беларуси. Этот турнир будет отборочным на Олимпиаду-2024.

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Что касается решения допустить представителей стран-агрессоров к боксерскому ЧМ, то в Международной ассоциации любительского бокса (IBA) его приняли еще в октябре 2022 года. Следует добавить, что президентом IBA является российский функционер Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу среди женщин 15-31 марта будет принимать индийский Нью-Дели. Боксерский ЧМ среди мужчин состоится 1-14 мая в узбекистанском Ташкенте.