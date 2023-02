7,8 млн детей пережили насилие и потери: футболист Рамос выступил в поддержку Украины

Февраль, 24 в 14:43

Защитник французского ПСЖ и экс-игрок сборной Испании Серхио Рамос опубликовал пост в Instagram в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения России.

Футболист поделился историей 15-летней Патриции из Измаильского района, которая была вынуждена покинуть свой дом в мае 2022 года, оставив бабушку, дедушку и друзей.

Также спортсмен призвал помогать украинским детям в рамках партнерства с ЮНИСЕФ.

Сейчас смотрят

– Надежда – так назвала свою работу Патриция, 15-летняя украинская беженка. “Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как я горжусь своей прекрасной страной, Украиной. Я также хотела помочь людям, которые сбежали от войны, вспомнить те прекрасные вещи, которые они оставили после себя в Украине”, – написал футболист.

В соцсети игрок опубликовал снимок, на котором он одет в худи с принтом рисунка работы 15-летней украинки.

Рамос добавил, что Патриция, как и миллионы украинских детей и подростков, уже 365 дней страдает от последствий войны в своей стране.

– 7,8 млн таких детей, как она, за последний год пережили насилие, травмы, потери, разрушения и перемещения. ЮНИСЕФ оказал им помощь, но потребности остаются. Мы можем продолжать помогать этим детям. Мы не можем забыть о них, – написал Серхио в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

Также Рамос прикрепил ссылку для сбора денег для помощи украинским беженцам.

Испанский футболист уже не впервые выражает поддержку Украине. В марте прошлого года он запустил акцию с целью сбора средств в помощь украинцам, пострадавшим в результате развязанной Россией войны.

В частности, Рамос запустил продажу худи, на спине которого размещена надпись: We are all Ukrainians (Мы все украинцы).

Фото: Instagram/Серхио Рамос