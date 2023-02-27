Февраль, 27 в 17:34

Болельщики турецкого Бешикташа выбросили на поле тысячи мягких игрушек во время матча против Антальяспора. Их передадут детям, пострадавшим от землетрясений.

Besiktas fans threw hundreds of stuffed animals on the pitch for kids in the region affected by the recent earthquakes pic.twitter.com/i2o7p2NBgV — 433 (@433) February 26, 2023

Матч был приостановлен на 4 минуте и 17 секунде игры — это время, когда произошло первое землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля.

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После этого болельщики начали бросать с трибун игрушки. Свою акцию Бешикташ скоординировал с фанатами на уровне руководства клуба.

В результате землетрясений, произошедших в Турции и Сирии, погибли более 50 тыс. человек.

— Наши болельщики организовали во время матча значимую акцию под названием Эта игрушка — мой друг, чтобы поднять моральный дух детям, пострадавшим от землетрясения, — говорится в заявлении Бешикташа.

Кроме мягких игрушек, болельщики бросали на поле шарфы и береты.

На разминку перед игрой футболисты Бешикташа вышли в футболках с названиями городов, пострадавших от землетрясений, а болельщики аплодировали офицерам поисково-спасательной службы, которые присутствовали на игре.

— Есть более важные вещи, чем футбол. Мы переживаем тяжелые времена как страна. Вместе мы залечим раны. Наши болельщики провели значимое событие — я был очень тронут. Надеюсь, мы больше никогда не переживем такой катастрофы, — сказал защитник Бешикташа Тайиб Санук.

После разрушительного землетрясения две команды Газиантеп и Хатайспор отказались от дальнейшего участия в текущем сезоне турецкой Суперлиги. Одним из жертв землетрясения оказался игрок Хайтаспора Кристиан Атсу.