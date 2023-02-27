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Факты / Спорт

Трогательная акция в честь детей: в Турции футбольное поле забросали тысячами игрушек

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
фанати Бешикташу закидали поле іграшками
Фото: Getty Images

Болельщики турецкого Бешикташа выбросили на поле тысячи мягких игрушек во время матча против Антальяспора. Их передадут детям, пострадавшим от землетрясений.

Матч был приостановлен на 4 минуте и 17 секунде игры — это время, когда произошло первое землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля.

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После этого болельщики начали бросать с трибун игрушки. Свою акцию Бешикташ скоординировал с фанатами на уровне руководства клуба.

В результате землетрясений, произошедших в Турции и Сирии, погибли более 50 тыс. человек.

— Наши болельщики организовали во время матча значимую акцию под названием Эта игрушка — мой друг, чтобы поднять моральный дух детям, пострадавшим от землетрясения, — говорится в заявлении Бешикташа.

Кроме мягких игрушек, болельщики бросали на поле шарфы и береты.

На разминку перед игрой футболисты Бешикташа вышли в футболках с названиями городов, пострадавших от землетрясений, а болельщики аплодировали офицерам поисково-спасательной службы, которые присутствовали на игре.

— Есть более важные вещи, чем футбол. Мы переживаем тяжелые времена как страна. Вместе мы залечим раны. Наши болельщики провели значимое событие — я был очень тронут. Надеюсь, мы больше никогда не переживем такой катастрофы, — сказал защитник Бешикташа Тайиб Санук.

После разрушительного землетрясения две команды Газиантеп и Хатайспор отказались от дальнейшего участия в текущем сезоне турецкой Суперлиги. Одним из жертв землетрясения оказался игрок Хайтаспора Кристиан Атсу.

Источник: BBC
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