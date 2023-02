Болельщики турецкого Бешикташа выбросили на поле тысячи мягких игрушек во время матча против Антальяспора. Их передадут детям, пострадавшим от землетрясений.

Besiktas fans threw hundreds of stuffed animals on the pitch for kids in the region affected by the recent earthquakes pic.twitter.com/i2o7p2NBgV

— 433 (@433) February 26, 2023