Звезду ПСЖ Хакими обвинили в изнасиловании – прокуратура начала расследование

Февраль, 27 в 23:52

Французская прокуратура в понедельник начала расследование по факту возможного изнасилования 24-летней женщины защитником Пари Сен-Жермен Ашрафом Хакими.

Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на источник, близкий к делу.

Женщина обвинила игрока сборной Марокко в том, что он изнасиловал ее в своем доме в пригороде Парижа 25 февраля.

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По словам источника, женщина сообщила об инциденте в полицейском участке в воскресенье, но отказалась писать заявление. В то же время, за дело взялась прокуратура Нантера (один из крупнейших пригородов Парижа).

В самой прокуратуре отказалась от комментариев, но пожаловались AFP, что информация, которая уже была обнародована в СМИ, “подорвала расследование, необходимое для выяснения истины”.

Сначала о возможном изнасиловании сообщило французское издание Le Parisien. По их источникам, общение между молодой женщиной и звездой ПСЖ началось 16 февраля в Instagram. В эту субботу, 25 февраля, ночью женщина поехала домой к игроку в Булонь на Uber, который Хакими для нее заказал.

По словам женщины, дома у футболиста все вышло из-под контроля. Марокканец якобы поцеловал ее, поднял ее одежду и поцеловал в грудь, несмотря на ее протесты. Она также утверждает, что спортсмен совершил проникновение.

Молодая жертва утверждает, что ей наконец удалось освободиться от спортсмена, оттолкнув его ногой. Тогда она отправила текстовое сообщение подруге, которая приехала ее забрать.

24-летний Ашраф Хакими был в составе сборной Марокко, которая заняла четвертое место на чемпионате мира в Катаре. Именно его пенальти обеспечил марокканцам победу над сборной Испании со счетом 3:0 в серии послематчевых пенальти.

Источники: Le Parisien, France24