Президента ПСЖ подозревают в причастности к похищению человека и пытках

Март, 01 в 15:43

Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи находится под следствием по обвинению в вероятном похищении и пытках на его родине в Катаре.

Суд в Париже назначил трех следователей, которые начали расследование относительно вероятного похищения франко-алжирского лоббиста Тайеба Бенабдеррахмана и пыток над ним, пишет французское издание L’Equipe.

42-летний Бенабдеррахман подал жалобу с гражданским иском о пытках, похищении и принудительном заключении. Судебную информацию открыли в конце января, сообщает источник AFP в суде.

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— Мы очень рады, что настоящее досье этой истории наконец стало предметом расследования французского правосудия, — рассказали в комментарии AFP адвокаты Бенабдеррахмана.

Как утверждает Абдеррахман, его похитили в Катаре в январе 2020 года. После ареста Абдеррахман в течение шести месяцев подвергался пыткам, а затем был переведен под домашний арест. Абдеррахман смог покинуть Катар только в ноябре 2020 года, после подписания документа о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи.

Информация, которой владел Абдеррахман, могла касаться присуждения Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, а также передачи телевизионных прав на ЧМ по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, главой которой является Аль-Хелаифи.

Насер Аль-Хелаифи уже опроверг громкие обвинения в том, что он причастен к похищению и пыткам катарского бизнесмена, который имел “компрометирующую информацию” о заявке Катара на ЧМ-2022.

Он сказал, что сторона обвинения меняла своих адвокатов чаще, чем версии этой истории и назвал это “высшей манипуляцией СМИ”.