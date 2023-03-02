Шахтер подписал футболиста молодежной сборной Таджикистана

Март, 01 в 22:23

Донецкий Шахтер объявил объявил объявил о подписании игрока молодежной сборной Таджикистана Хусрава Тоирова.

О достижении соглашения сообщил официальный сайт горняков.

Контракт 18-летнего таджикского полузащитника с украинским клубом рассчитан на 5 лет до 2028 года.

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Он перешел в Шахтер из казахстанского Атырау из Высшей лиги страны.

– Очень приятно оказаться в таком большом клубе. Много эмоций, было волнение, но это очень приятно. Наблюдал за Шахтером. Это хорошая команда – мне нравится, как играет. Оказаться в таком клубе – это мечта, – сказал Тоиров после перехода.

Трансферное окно на Украине закрывается 1 марта.

В целом в зимнее трансферное окно горняки объявили о переходе пяти футболистов. Кроме Тоирова это защитники Георги Гочолейшвили и Ярослав Ракицкий, вратарь Дмитрий Ризнык и форвард Кевин Келси.

Хусрав Тоиров – воспитанник таджикистанского клуба Локомотив-Памир, за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го в 15 лет. В августе прошлого года он подписал соглашение с Атырау. В сезоне-2022/2023 принял участие в 11 матчах, сделал две голевые передачи.

В прошлом году Тоиров дебютировал в молодежной сборной Таджикистана (U20).