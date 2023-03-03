Украина завоевала первую за 8 лет медаль на юниорском ЧМ по фигурному катанию

Март, 03 в 13:41

Украинский дуэт фигуристов, Виолетта Серова и Иван Хобта стали бронзовыми призерами в парном катании на юниорском чемпионате мира-2023 в канадском Калгари.

Юниорский ЧМ по фигурному катанию Серова и Хобта начали с короткой программы, за которую получили 58.47 балла.

После короткой программы украинская пара шла четвертой, но великолепный прокат произвольной программы под песню Бейонсе Halo вывел наших фигуристов на третью позицию. Судьи оценили их выступление в 100.92 балла.

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Итоговая сумма баллов дуэта Серова — Хобта составила 159.39 балла.

— Мы очень рады выступать за Украину. Этот юниорский чемпионат мира был очень важным для нас и для нашей страны. Мы чувствуем всю поддержку и надеемся сделать все возможное на следующих соревнованиях, — сказал Иван Хобта во время пресс-конференции после выступления.

Для Украины это первая за восемь лет медаль с юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. Последний раз это произошло в 2015 году, когда Александра Назарова и Максим Никитин заняли третье место в танцах на льду.

А вот в парном катании на юниорском ЧМ в последний раз наши спортсмены были в первой тройке еще в 2000 году. Тогда Елена Савченко и Станислав Морозов завоевали золото, а Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук взяли серебро.

Фото: ISU Figure Skating