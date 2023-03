Я играю, чтобы творить историю: Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром ПСЖ

Французский форвард Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Пари Сен-Жермен за всю историю клуба, забив свой 201-й гол за клуб в субботнем матче Лиги 1 Нанту (4:2).

Футболист в игре отметился дублем, сначала сравнявшись с предыдущим рекордным показателем Эдинсона Кавани в 200 голов. Но гол в компенсированное время Нанту на Парк де Пренс вывел его в единоличные лидеры.

Мбаппе достиг рекорда всего за 247 матчей с момента подписания контракта после перехода из Монако в возрасте 18 лет в 2017 году.

Уругвайской звезде Кавани понадобилось 298 игр и семь лет, чтобы установить предыдущий рекорд в 2020 году.

