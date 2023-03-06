Я играю, чтобы творить историю: Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром ПСЖ
Французский форвард Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Пари Сен-Жермен за всю историю клуба, забив свой 201-й гол за клуб в субботнем матче Лиги 1 Нанту (4:2).
Футболист в игре отметился дублем, сначала сравнявшись с предыдущим рекордным показателем Эдинсона Кавани в 200 голов. Но гол в компенсированное время Нанту на Парк де Пренс вывел его в единоличные лидеры.
Мбаппе достиг рекорда всего за 247 матчей с момента подписания контракта после перехода из Монако в возрасте 18 лет в 2017 году.
Уругвайской звезде Кавани понадобилось 298 игр и семь лет, чтобы установить предыдущий рекорд в 2020 году.
An evening for the history books! #????EEP????AKINGHIS????ORY pic.twitter.com/eu664c1Bk0
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 5, 2023
После игры клуб вручил 24-летнему Мбаппе трофей, чтобы отметить его рекорд во время презентации на поле.
— Я играю, чтобы творить историю, и я всегда говорил, что хочу творить историю во Франции, в столице моей страны, в моем городе, и я делаю это. Это замечательно, но впереди еще много работы, — сказал Мбаппе, который завершал игру в качестве капитана, в интервью телеканалу Canal Plus.
Мбаппе добавил, что для него, как для коренного парижанина, это особое событие.
— Если бы кто-то сказал мне, что я забью гол, который побьет рекорд, еще и с капитанской повязкой, я бы не поверил, — добавил футболист.
Победа над Нантом позволила ПСЖ (63) вырваться на 11 очков в турнирной таблице от ближайшего преследователя Марселя.
В среду парижский клуб сыграет с мюнхенской Баварией ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. После первого матча с баварцами ПСЖ ведет со счетом 1:0.