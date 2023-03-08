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Факты / Спорт

Пьяным снимал штаны и приставал к женщинам: звезда Манчестер Сити оказался в эпицентре скандала

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кайл Волкер
Фото: Depositphotos

Футболист Манчестер Сити и сборной Англии Кайл Уокер может оказаться под следствием, после того, как в СМИ появились записи с камер видеонаблюдения из бара, где спортсмен обнажался и приставал к женщинам.

Как сообщает газета The Sun, 32-летний футболист выпивал с друзьями в одном из манчестерских заведений в воскресенье после победы горожан над Ньюкаслом в АПЛ со счетом 2:0.

На видео, размещенном на сайте издания, видно, как Уокер снимает штаны, обнажившись, на глазах посетителей бара.

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Будучи навеселе, он устроил непристойные танцы с незнакомкой, которая не была его женой, а также целовал и прикасался к пикантным частям тела женщин. Всего в баре футболист пробыл полтора часа.

Как пишет The Guardian, полиция Манчестера может принять меры, если видеозапись будет отправлена в правоохранительные органы, согласно британскому закону о сексуальных преступлениях от 2003 года.

Футболист участвовал в субботнем матче Сити против Ньюкасла, после чего главный тренер Пеп Гвардиола дал команде два дня выходных. В клубе пока отказываются от комментариев по этой ситуации.

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Источники: The Sun, The Guardian
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