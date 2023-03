Пьяным снимал штаны и приставал к женщинам: звезда Манчестер Сити оказался в эпицентре скандала

Футболист Манчестер Сити и сборной Англии Кайл Уокер может оказаться под следствием, после того, как в СМИ появились записи с камер видеонаблюдения из бара, где спортсмен обнажался и приставал к женщинам.

Как сообщает газета The Sun, 32-летний футболист выпивал с друзьями в одном из манчестерских заведений в воскресенье после победы горожан над Ньюкаслом в АПЛ со счетом 2:0.

На видео, размещенном на сайте издания, видно, как Уокер снимает штаны, обнажившись, на глазах посетителей бара.

Будучи навеселе, он устроил непристойные танцы с незнакомкой, которая не была его женой, а также целовал и прикасался к пикантным частям тела женщин. Всего в баре футболист пробыл полтора часа.

Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.

He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.

pic.twitter.com/cGd9gi322G

— Barstool Football (@StoolFootball) March 8, 2023