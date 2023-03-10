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Сборная Германии проведет 1 000-й матч в истории против команды Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Германии, для которой эта игра станет 1 000 в их истории.

Об этом сообщает Bild, со ссылкой на сообщение немецкого телеканала ARD.

Отмечается, что Немецкий футбольный союз договорился о проведении 1 000-го матча в истории сборной ФРГ против сборной Украины.

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Игра должна состояться в Бремене на Везерштадион 12 июня. Следующие игры в первый летний месяц для Бундестим запланированы в Польше и в Гельзенкирхене (против Уругвая).

Первые матчи для немецкой сборной в этом году состоятся в марте — в Майнце против команды Перу и в Кельне против сборной Бельгии. Они будут 998 и 999 матчами в истории для Бундестим.

В марте у сине-желтых запланирован матч в отборе на Евро-2024 против команды Англии. Игра состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли.

Ранее тренерский штаб национальной команды во главе с и.о. главного тренера Русланом Ротанем объявил список вызванных футболистов на игру с тремя львами.

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Источник: Bild
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