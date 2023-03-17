Март, 17 в 17:16

УЕФА определилась с жеребьевкой 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Процесс жеребьевки проходил в пятницу, 17 марта, в штаб-квартире Ассоциации.

Борьбу за трофей на этой стадии ведут восемь клубов: Реал Мадрид, Наполи, Челси, Бенфика, Бавария, Милан, Интер и Манчестер Сити.

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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Реал Мадрид (Испания) — Челси (Англия);

Интер Милан (Италия) — Бенфика (Португалия);

Манчестер Сити (Англия) — Бавария (Германия);

Милан (Италия) — Наполи (Италия);

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

Милан/Наполи — Интер/Бенфика;

Реал/Челси — Манчестер Сити/Бавария.

11 и 12 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала, а ответные матчи уже через неделю — 18 и 19 апреля.

В то же время первые игры в рамках полуфинала сыграют 9-10 мая, ответные матчи — 16-17 мая.

В свою очередь финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет 10 июня на стадионе Олимпийский в Стамбуле.