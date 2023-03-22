Костюк с победы стартовала на турнире в Майами – следующей соперницей станет одиозная россиянка

Март, 21 в 23:40

Вторая ракетка Украины Марта Костюк уверенно вышла во второй круг турнира WTA 1 000 в американском Майами.

На старте она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час и 18 минут, за которые Костюк четыре раза подала на вылет и допустила четыре двойных ошибки. У Коччаретто ни одного эйса и три двойные ошибки.

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Следующей соперницей Костюк станет россиянка Анастасия Потапова, которая выступает в нейтральном статусе. Она занимает 26-е место в рейтинге WTA. В отличие от других теннисистов из страны-агрессора, которые просто отмалчиваются на вопросы о войне, Потапова демонстрирует свою “позицию”.

К примеру, на недавнем турнире в Индиан-Уэллсе она вышла на один из матчей в футболке московского футбольного клуба Спартак. Этим поступком она вызвала волну возмущения среди теннисистов и предупреждение от WTA.

Кроме Костюк в первом круге также сыграет Леся Цуренко (соперницей станет канадка Лейла Фернандес). А первая ракетка Украины Ангелина Калинина начнет свое выступление со второго раунда. Ее соперницей станет победительница пары София Кенин (США) — Сторм Сандерс (Австралия).