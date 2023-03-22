Март, 22 в 13:47

После победы сборной Аргентины на чемпионата мира-2022 многие думали, что Лионель Месси завершит карьеру в национальной команде. В альбиселесте заявили, что хотя Месси 35 лет, он пока не готов завершать карьеру и ему всегда будут рады в сборной.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отвечая на вопрос о возможном участии капитана команды Лионеля Месси в Мундиале-2026 сказал, что игрока будут вызывать в команду пока он сам будет того хотеть.

— Что касается Месси, то это легко читается. Он хорош, он готов играть, он готов продолжать. Пока он не скажет мне иначе, он будет продолжать приезжать. Когда он скажет мне: “Я больше не чувствую себя хорошо”, тогда я решу, что делать. Попробую его переубедить. А пока он счастлив на футбольном поле, он счастлив со сборной, и это очень хорошо для нас, — сказал он.

Сборная Аргентины в рамках мартовского сбора проведет два товарищеских матча: с командами Панамы и Кюрасао.

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Игра против Панамы должна состояться на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе. Как пишет France 24, заявки на 63 тыс. билетов на игру подали более 1,5 млн болельщиков. Билеты на матч были распроданы менее чем за два часа. Еще 20 тыс. билетов были зарезервированы под приглашения.

Самые дешевые стоили от 12 тыс. песо ($60) до 49 тыс. песо ($245), что составляет более половины среднемесячной зарплаты в южноамериканской стране.

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что организация получила более 130 тыс. заявок на аккредитацию СМИ на стадионе, который вмещает всего 344 журналиста.

Те, кому не посчастливилось попасть на стадион, по крайней мере смогут бесплатно посмотреть матч по аргентинском телевидению после того, как правительство приняло решение о его бесплатной трансляции.

После матча против Панамы 24 марта Аргентина сыграет со сборной островного Кюрасао в Сантьяго-дель-Эстеро.

Лионель Месси выступает в сборной Аргентины с 2005 года и до сих пор остается лучшим бомбардиром. На Мундиале-2022 в Катаре он выиграл чемпионский кубок, одолев в серии пенальти сборную Франции.