Впервые в Европе: главным тренером мужской баскетбольной команды назначили женщину

Март, 22 в 0:09

Мужской баскетбольный клуб АЕЛ Лимассол возглавила женщина. На должность главного тренера команды назначили лучшую кипрскую баскетболистку всех времен Калию Пападопулу.

После 15 лет выступлений за клуб и блестящую международную и внутреннюю карьеру, 43-летняя Пападопулу сначала вошла в тренерский штаб команды как ассистентка главного тренера Маркоса Асонитиса.

Но после расторжения контракта с Асонитисом по взаимному согласию кипрский клуб назначил Пападопулу временно исполняющим обязанности тренера до конца текущего сезона.

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Это делает бывшую спортсменку первой женщиной-тренером мужской баскетбольной команды в Европе.

Пападопулу занимала должность тренера женской сборной с 2016 по 2019 год, а также является давним послом Fair Play в спорте на Кипре.

Если женская команда АЕЛ является самой успешной баскетбольной командой Кипра, выиграв больше всего чемпионатов (16) и кубков (15), включая текущий сезон, мужская команда выигрывала свой последний титул в 2007 году. Однако они до сих пор лидируют по количеству (13) национальных трофеев.

Источник: Basket News

Фото: Basket News