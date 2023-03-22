Впервые в Европе: главным тренером мужской баскетбольной команды назначили женщину
Мужской баскетбольный клуб АЕЛ Лимассол возглавила женщина. На должность главного тренера команды назначили лучшую кипрскую баскетболистку всех времен Калию Пападопулу.
После 15 лет выступлений за клуб и блестящую международную и внутреннюю карьеру, 43-летняя Пападопулу сначала вошла в тренерский штаб команды как ассистентка главного тренера Маркоса Асонитиса.
Но после расторжения контракта с Асонитисом по взаимному согласию кипрский клуб назначил Пападопулу временно исполняющим обязанности тренера до конца текущего сезона.
Это делает бывшую спортсменку первой женщиной-тренером мужской баскетбольной команды в Европе.
Пападопулу занимала должность тренера женской сборной с 2016 по 2019 год, а также является давним послом Fair Play в спорте на Кипре.
Если женская команда АЕЛ является самой успешной баскетбольной командой Кипра, выиграв больше всего чемпионатов (16) и кубков (15), включая текущий сезон, мужская команда выигрывала свой последний титул в 2007 году. Однако они до сих пор лидируют по количеству (13) национальных трофеев.
Источник: Basket News
Фото: Basket News