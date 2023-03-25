УЕФА рассмотрит отстранение сборной Беларуси после призыва депутатов ЕС
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил обсудить отстранение белорусских команд от выступлений на международной арене.
Как пишет издание Sportschau, это решили после призыва евродепутатов запретить членство команд из Беларуси.
В своем письме президент УЕФА Александер Чеферин допускает возможность обсуждения этого вопроса. По информации издания, Беларусь может быть исключена из турнира.
— УЕФА уже давно намерен обсудить ситуацию с Беларусью на предстоящем заседании нашего Исполнительного комитета, — говорится в письме Чеферина к более чем 100 членам Европарламента, датированном пятницей (24/03/2023).
Письмо, которое оказалось в распоряжении Sportschau, является ответом на требование парламентариев к УЕФА исключить команды из Беларуси и России из-за агрессивной войны против Украины.
Издание указывает, что на заседании будет обсуждаться вопрос об отстранении команд из Беларуси.
Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА запланировано на 4 апреля в Лиссабоне. На следующий день в Португалии также состоится Конгресс УЕФА, на котором Чеферин будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на третий и последний срок.
Источник: Sportschau