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УЕФА рассмотрит отстранение сборной Беларуси после призыва депутатов ЕС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
УЄФА прапори
Фото: Depositphotos

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил обсудить отстранение белорусских команд от выступлений на международной арене.

Как пишет издание Sportschau, это решили после призыва евродепутатов запретить членство команд из Беларуси.

В своем письме президент УЕФА Александер Чеферин допускает возможность обсуждения этого вопроса. По информации издания, Беларусь может быть исключена из турнира.

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— УЕФА уже давно намерен обсудить ситуацию с Беларусью на предстоящем заседании нашего Исполнительного комитета, — говорится в письме Чеферина к более чем 100 членам Европарламента, датированном пятницей (24/03/2023).

Письмо, которое оказалось в распоряжении Sportschau, является ответом на требование парламентариев к УЕФА исключить команды из Беларуси и России из-за агрессивной войны против Украины.

Издание указывает, что на заседании будет обсуждаться вопрос об отстранении команд из Беларуси.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА запланировано на 4 апреля в Лиссабоне. На следующий день в Португалии также состоится Конгресс УЕФА, на котором Чеферин будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на третий и последний срок.

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Источник: Sportschau

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