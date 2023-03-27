На бутылку вина: главы МИД Украины и Британии заключили пари перед матчем отбора на Евро-2024
Министры иностранных дел Украины и Великобритании поспорили на бутылку вина. Дмитрий Кулеба и Джеймс Клеверли сделали ставку на победу своей команды в футбольном матче сборных, которые состоялись 26 марта.
Незадолго перед футбольным матчем между украинской и английской сборными они поспорили.
Британский министр опубликовал в Twitter упоминание о прошлом матче между Украиной и Англией, поинтересовавшись у главы МИД Украины, будет ли он снова болеть за Англию. В то же время Джеймс Клеверли пожелал успеха обеим командам.
По итогам футбольного матча Англия — Украина 26 марта стало известно, что Дмитрий Кулеба должен Джеймсу Клеверли бутылку украинского вина.
Они поспорили, что в случае выигрыша Англии Кулеба должен Клеверли бутылку украинского вина. Если же выиграет Украина, Клеверли угостит Кулебу бутылкой вина из Англии.