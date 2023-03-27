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Факты / Спорт

Нет времени ждать, нам нужны F-16: как украинцы болели на матче отбора на Евро-2024

Юля Захарченко, редактор ленты
Нет времени ждать, нам нужны F-16: как украинцы болели на матче отбора на Евро-2024
Фото: Getty Images

Украина уступила Англии в первом матче отбора на Евро-2024 со счетом 2:0. Однако для украинцев важнее поставки западного вооружения для ВСУ.

Перед стартом поединка украинские футболисты развернули баннер в поддержку мира, а болельщики напомнили о необходимых ВСУ истребителях F-16.

— Нет времени ждать. Риши (премьер-министр Великобритании, — Ред.), нам нужны F-16. Слава Украине, — написали украинские болельщики на плакатах.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На матч пришли украинцы, которые представляли разные населенные пункты, в частности, Харьков, Белую Церковь, Ровно, Черновцы, Красное и другие города.

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Некоторые болельщики выкрикивали в течение футбольного матча патриотический лозунг Слава Украине, а другие обвернулись в государственный сине-желтый флаг.

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