Украина уступила Англии на Уэмбли в первом матче отбора Евро-2024 в первом матче

Март, 26 в 20:56

Сборная Украины уступила команде Англии в матче второго тура отбора на Евро-2024 в группе С. Встреча состоялась в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды трех львов.

В начале игры украинцы довольно неплохо начали и сумели справиться с прессингом, хотя борьба на поле шла довольно ожесточенная. Уже на второй минуте игры в верховой борьбе с Беном Чилвеллом пострадал Руслан Малиновский, но остался в игре.

Первый опасный момент хозяева поля создали довольно быстро, но тогда Гарри Кейн оказался в положении вне игры. На девятой минуте форвард Тоттенхэма упал в штрафной украинцев после борьбы с защитником, но арбитр мгновенно отклонил любые упреки относительно возможного пенальти.

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На 11-й минуте у сине-желтых выпала неплохая возможность пойти в контратаку, но Малиновского в борьбе за мяч опередил Кайл Уолкер. Впоследствии Руслан пробивал с ходу через штрафную площадку в направлении ворот соперника, но попал в Мудрика.

Счет в матче англичане открыли на 37-й минуте. Букайо Сака выполнил подачу к вратарской линии, где Гарри Кейн, забежав из-за спины Александра Караваева, переправил мяч в сетку ворот. Для форварда шпор это стал 55-й гол в футболке сборной Англии.

А через три минуты Сака пробил в дальнюю девятку без шансов для Анатолия Трубина.

Во втором тайме подопечные Гарета Саутгейта продолжили атаковать, лишь изредка давая сине-желтым ненадолго контролировать мяч. Англичане много атаковали и в конце матча имели хорошую возможность довести счет до разгромного. Иногда этому помешало мастерство нашего голкипера Трубина, а иногда — игроки команды трех львов были неточными.

Англия — Украина — 2:0

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилвелл, Беллингем (Галлагер, 85), Хендерсон, Райс, Сака, Кейн (Тони, 81), Мэддисон (Грилиш, 85).

Украина: Трубин, Миколенко (Соболь, 61), Матвиенко, Сваток, Караваев (Буяльский, 61), Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко, Судаков, Мудрик (Цыганков, 61), Яремчук (Довбик, 74), Малиновский.

Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилвелл, Беллингем (Галлагер, 85), Хендерсон, Райс, Сака, Кейн (Тони, 81), Мэддисон (Грилиш, 85). Трубин, Миколенко (Соболь, 61), Матвиенко, Сваток, Караваев (Буяльский, 61), Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко, Судаков, Мудрик (Цыганков, 61), Яремчук (Довбик, 74), Малиновский. Голы: Кейн, 37 Сака, 40

Следующая игра сине-желтых в квалификационном отборе состоится летом, а точнее 16 июня. Тогда наша сборная сыграет на выезде против Северной Македонии.

Сейчас в турнирной таблице группы С лидирует сборная Англии с шестью очками. Украина пока без очков.