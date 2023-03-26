Украина уступила Англии на Уэмбли в первом матче отбора Евро-2024 в первом матче
Сборная Украины уступила команде Англии в матче второго тура отбора на Евро-2024 в группе С. Встреча состоялась в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды трех львов.
В начале игры украинцы довольно неплохо начали и сумели справиться с прессингом, хотя борьба на поле шла довольно ожесточенная. Уже на второй минуте игры в верховой борьбе с Беном Чилвеллом пострадал Руслан Малиновский, но остался в игре.
Первый опасный момент хозяева поля создали довольно быстро, но тогда Гарри Кейн оказался в положении вне игры. На девятой минуте форвард Тоттенхэма упал в штрафной украинцев после борьбы с защитником, но арбитр мгновенно отклонил любые упреки относительно возможного пенальти.
На 11-й минуте у сине-желтых выпала неплохая возможность пойти в контратаку, но Малиновского в борьбе за мяч опередил Кайл Уолкер. Впоследствии Руслан пробивал с ходу через штрафную площадку в направлении ворот соперника, но попал в Мудрика.
Счет в матче англичане открыли на 37-й минуте. Букайо Сака выполнил подачу к вратарской линии, где Гарри Кейн, забежав из-за спины Александра Караваева, переправил мяч в сетку ворот. Для форварда шпор это стал 55-й гол в футболке сборной Англии.
А через три минуты Сака пробил в дальнюю девятку без шансов для Анатолия Трубина.
Во втором тайме подопечные Гарета Саутгейта продолжили атаковать, лишь изредка давая сине-желтым ненадолго контролировать мяч. Англичане много атаковали и в конце матча имели хорошую возможность довести счет до разгромного. Иногда этому помешало мастерство нашего голкипера Трубина, а иногда — игроки команды трех львов были неточными.
Англия — Украина — 2:0
- Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилвелл, Беллингем (Галлагер, 85), Хендерсон, Райс, Сака, Кейн (Тони, 81), Мэддисон (Грилиш, 85).
Украина: Трубин, Миколенко (Соболь, 61), Матвиенко, Сваток, Караваев (Буяльский, 61), Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко, Судаков, Мудрик (Цыганков, 61), Яремчук (Довбик, 74), Малиновский.
- Голы: Кейн, 37 Сака, 40
Следующая игра сине-желтых в квалификационном отборе состоится летом, а точнее 16 июня. Тогда наша сборная сыграет на выезде против Северной Македонии.
Сейчас в турнирной таблице группы С лидирует сборная Англии с шестью очками. Украина пока без очков.