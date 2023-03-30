Украина до сих пор действующий чемпион: ФИФА лишила Индонезию права на проведение ЧМ U-20

Март, 29 в 22:37

Международная федерация футбола отстранила Индонезию от проведения чемпионата мира U-20 по футболу. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Новая страна-хозяин будет объявлена вскоре, однако даты проведения турнира (20 мая — 11 июня 2023 года) пока остаются неизменными.

Отмечается, что решение приняли после сегодняшней встречи президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом Футбольной ассоциации Индонезии Эриком Тохиром.

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Решение о переносе турнира из Индонезии приняли из-за ситуации с недопуском Израиля к турниру.

Губернатор Бали Вайян Костер обратился к руководству страны с призывом запретить команде Израиля участвовать в ЧМ. Из-за этой ситуации с требованием не допустить израильскую команду прошли протесты в Джакарте.

Между Индонезией и Израилем нет официальных дипломатических отношений из-за Палестины.

Действующим чемпионом мира по футболу среди команд U-20 остается команда Украины. Напомним, в финале ЧМ U-20 в 2019 году наши ребята одолели команду Южной Кореи. Однако защитить титул сине-желтым не удастся, ведь они не смогли преодолеть отборочный турнир.

Таким образом, они стали седьмыми подряд обладателями титула, которые не смогли пройти квалификацию к следующему турниру.

Новый чемпионат мира среди команд U-20 должен был состояться еще в 2021 году, тоже в Индонезии, но его отменили из-за пандемии коронавируса.