Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Великобританию отказать в визах спортсменам из Беларуси и России после решения Уимблдона разрешить им участвовать в турнире.

Само решение глава МИД назвал аморальным.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Wimbledon’s decision to permit the participation of Russian and Belarusian players is immoral. Has Russia ceased its aggression or atrocities? No, it’s just that Wimbledon decided to accommodate two accomplices in crime. I call on the UK government to deny visas to their players.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023