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Факты / Спорт

Дмитрий Кулеба призвал Британию не давать визы теннисистам из РФ и Беларуси

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
кулеба вімблдон

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Великобританию отказать в визах спортсменам из Беларуси и России после решения Уимблдона разрешить им участвовать в турнире.

Само решение глава МИД назвал аморальным.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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— Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться является аморальным.

Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах, — написал он.

Сегодня, 31 марта, Уимблдонский клуб заявил, что намерен принимать заявки от российских и белорусских теннисистов на травяной турнир серии Grand Slam Уимблдон-2023.

Спортсменам из этих двух стран разрешат соревноваться только при условии нейтральности и отсутствия государственного финансирования из РФ и РБ.

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