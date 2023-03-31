Март, 31 в 18:24

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Великобританию отказать в визах спортсменам из Беларуси и России после решения Уимблдона разрешить им участвовать в турнире.

Само решение глава МИД назвал аморальным.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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— Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться является аморальным. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах, — написал он.

Wimbledon’s decision to permit the participation of Russian and Belarusian players is immoral. Has Russia ceased its aggression or atrocities? No, it’s just that Wimbledon decided to accommodate two accomplices in crime. I call on the UK government to deny visas to their players. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023

Сегодня, 31 марта, Уимблдонский клуб заявил, что намерен принимать заявки от российских и белорусских теннисистов на травяной турнир серии Grand Slam Уимблдон-2023.

Спортсменам из этих двух стран разрешат соревноваться только при условии нейтральности и отсутствия государственного финансирования из РФ и РБ.