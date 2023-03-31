Нейросеть включила Месси и Роналду в символическую сборную всех времен

Март, 31 в 14:06

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT сформировал версию символической сборной мира всех времен. Об этом сообщает Score 90.

На ресурсе отметили, что попросили искусственный интеллект (ChatGPT) назвать лучших одиннадцать футболистов за всю историю.

Из действующих футболистов в команду вошли только аргентинский форвард Лионель Месси, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и 45-летний голкипер Пармы Джанлуиджи Буффон.

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Остальные исполнители в символической сборной — игроки, которые уже завершили карьеру.

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Алгоритмы работы поставили в защиту четырех полевых игроков: итальянцев Франко Барези и Паоло Мальдини, немца Франца Бекенбауэра и бразильца Кафу — чемпиона мира 2002 года.

Полузащиту сформировали из трех легенд — Зинедина Зидана, Йохана Кройфа и Диего Марадоны. А в линию атаки, кроме Месси и Роналду, попал бразилец Пеле.

Все эти футболисты ранее входили в различные рейтинги лучших игроков мира по версиям ФИФА, УЕФА, популярных газет и журналов.

Источник: Score 90