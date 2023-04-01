В МОК отреагировали на решение правительства о бойкоте турниров, где будут россияне

Апрель, 01 в 17:50

В Международном олимпийском комитете раскритиковали намерения Украины бойкотировать соревнования, на которых будут присутствовать спортсмены из России и Беларуси.

В Комитете заявили, что такое решение будет вредить прежде всего украинским спортсменам.

— Если такое решение будет имплементировано, оно навредит только украинскому спортивному сообществу. И никоим образом не повлияет на ход войны, окончания которой стремится весь мир и которую так решительно осуждает МОК, — говорится в тексте.

Там добавили, что не правительства стран должны определять, какие спортсмены могут соревноваться на каких международных турнирах.

Сейчас смотрят

В заявлении МОК также говорится, что в мире много войн и вооруженных конфликтов, но “почти на всех Играх” спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находились в состоянии войны или конфликта.

30 марта министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что украинские спортсмены смогут принять участие только в тех отборочных турнирах к Олимпиаде-2024 в Париже, где не будет россиян.

Такое решение приняли на заседании правительства по предложению министра спорта Вадима Гутцайта. Немчинов сказал, что украинским спортсменам надо больше думать не о карьере, а о своей жизни.

Перед этим МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе с определенными исключениями.

Источник: US News