Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения на турнире в Литве

Валентина Чорна, редактор ленты
боксер Данило Заморило на турнірі у Литві

Украинского боксера Даниила Заморило заставили снять флаг Украины во время награждения на турнире в Литве.

В субботу, 1 апреля, спортсмен в финале весовой категории 63,5 кг победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения 21-летний боксер со Львовщины вышел с украинским флагом на плечах.

Сейчас смотрят

Однако после того, как Заморило поднялся на пьедестал, к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать флаг.

По данным СМИ, организаторы турнира просто придерживались протокола, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почета.

Официально причину такого поступка организаторы не комментировали.

Отметим, что турнир был организован Федерацией бокса Литвы. Ранее на этом турнире золотые медали завоевали еще два представителя Украины: Юрий Захареев и Александр Хижняк.

Читайте
Он такой верующий боксеренок? Соцсети о видео Ломаченко, где он приравнял Украину к нацистам

Фото: Отделение НОК Украины во Львовской области

Источник: Luckypunch.net

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка