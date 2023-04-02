Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения на турнире в Литве
Украинского боксера Даниила Заморило заставили снять флаг Украины во время награждения на турнире в Литве.
В субботу, 1 апреля, спортсмен в финале весовой категории 63,5 кг победил представителя Казахстана Султана Муссинова.
На церемонию награждения 21-летний боксер со Львовщины вышел с украинским флагом на плечах.
Однако после того, как Заморило поднялся на пьедестал, к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать флаг.
По данным СМИ, организаторы турнира просто придерживались протокола, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почета.
Официально причину такого поступка организаторы не комментировали.
Отметим, что турнир был организован Федерацией бокса Литвы. Ранее на этом турнире золотые медали завоевали еще два представителя Украины: Юрий Захареев и Александр Хижняк.
Фото: Отделение НОК Украины во Львовской области
Источник: Luckypunch.net