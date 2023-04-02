Апрель, 02 в 14:51

Украинского боксера Даниила Заморило заставили снять флаг Украины во время награждения на турнире в Литве.

В субботу, 1 апреля, спортсмен в финале весовой категории 63,5 кг победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения 21-летний боксер со Львовщины вышел с украинским флагом на плечах.

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Однако после того, как Заморило поднялся на пьедестал, к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать флаг.

По данным СМИ, организаторы турнира просто придерживались протокола, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почета.

Официально причину такого поступка организаторы не комментировали.

Отметим, что турнир был организован Федерацией бокса Литвы. Ранее на этом турнире золотые медали завоевали еще два представителя Украины: Юрий Захареев и Александр Хижняк.

Фото: Отделение НОК Украины во Львовской области

Источник: Luckypunch.net