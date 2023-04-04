Готов работать бесплатно: Славена Билича называют кандидатом на должность тренера сборной Украины

Апрель, 04 в 17:11

Хорватский специалист Славен Билич является кандидатом на должность главного тренера сборной Украины по футболу.

По данным футбольного инсайдера Фабрицио Романо, это произойдет, если УАФ “примет решение о срочных изменениях”.

Романо отметил, что по кандидатуре Билича состоятся переговоры. Хорватского специалиста в начале марта уволили из английского клуба Уотфорд.

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Хорватское издание Index.hr со ссылкой на турецкий CNN пишет, что Билич даже готов предложить украинцам свои услуги бесплатно. Такой шаг стал бы прецедентом в мировом футболе.

Дело в том, что хорват должен получить около 400 тыс. фунтов стерлингов компенсации от своего бывшего клуба за досрочное расторжение контракта. Поэтому оплата не будет стоять на первом месте из-за того, что он желает как можно быстрее вернуться к работе.

Однако по информации Telegram-канала ТаТоТаке, УАФ пока не контактировала с Биличем. Там добавили, что хорват не фигурирует как план B или С, а УАФ “держит курс” на Сергея Реброва.

Ранее Билич работал, в частности, с хорватским Хайдуком, сборной Хорватии, турецким Бешикташем, английскими клубами Вест Хэм и Вест Бромвич.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. Под его руководством сборная Украины провела первый матч в этом году, уступив Англии в матче отбора на Евро-2024.