Международная федерация борьбы вернула к соревнованиям атлетов из РФ и Беларуси

Апрель, 05 в 13:44

Международная федерация борьбы разрешила атлетам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под эгидой UWW.

Соответствующее решение приняли единогласно на внеочередном заседании, о чем сообщается на официальном сайте UWW.

Представители страны-агрессора и ее союзницы будут выступать под нейтральным флагом. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, не смогут соревноваться кадровые военные, спецназовцы и другие силовики, а также те атлеты из РФ и Беларуси, которые не поддержали публично войну против Украины.

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Каждого конкретного борца будет допускать к соревнованиям специальная независимая панель. Ее федерация пообещала вскоре сформировать.

Остальные санкции в соответствии с рекомендациями МОК остаются в силе.

Ближайшие соревнования под эгидой UWW состоятся с 17 по 23 апреля в Загребе — это будет чемпионат Европы.

Сейчас россиянам и белорусам разрешили соревноваться под нейтральным флагом в таких видах спорта: бокс, фехтование, борьба, тхэквондо и настольный теннис.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из этих двух стран выступать под нейтральным флагом.

Источник: UWW