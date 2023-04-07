Правительство Британии медлит с передачей Украине почти $3 млрд от продажи Челси — Bloomberg

Апрель, 07 в 14:12

Фонд, который создается для помощи Украине за счет средств, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси на сумму $2,9 млрд, почти готов к запуску, и уже определился с кандидатурой главы правления.

Но, как пишет агенство Bloomberg, одобрение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.

— Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и в самой Британии, — сказал и.о. главного исполнительного директора нового фонда Майк Пенроуз.

Он сказал, что его команда завершила всю бумажную работу, необходимую для создания фонда, в частности предложила кандидатуру генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда на должность председателя и составила международный шорт-лист кандидатов в состав правления, состоящего из семи членов.

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В прошлом году правительство Британии выделило около 200 тыс. фунтов стерлингов на юридические и административные расходы, связанные с созданием благотворительного фонда, а также на наем экспертов для разработки плана использования средств.

По словам Пенроуза, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

Российский бизнесмен Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Бели в мае 2022 года, после того, как на него наложили санкции Великобритания и Европейский Союз из-за его вероятных связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сообщалось, что сам Абрамович не сможет получить ни копейки от продажи Челси. Правительство Великобритании заморозит эти средства, а затем направит на поддержку Украины.

Спустя почти год после продажи средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании, и ни одна копейка из них не поступила в Украину.

В заявлении правительства Великобритании в мае прошлого года говорилось, что вырученные средства будут размещены на британском банковском счете и “использованы на гуманитарные цели в Украине”. В заявлении также отмечалось, что Великобритания будет сотрудничать с Еврокомиссией и правительством Португалии, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение этих средств.

По словам другого собеседника, который говорил на условиях анонимности, практическая сторона пожертвования оказалась очень сложной, и еще нужно устранить несколько препятствий, прежде чем Украина сможет увидеть эти деньги. Когда это произойдет — неизвестно.