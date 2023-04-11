Мечта всей жизни: Месси пригласил фаната, который простоял под его домом 10 часов
Болельщик звезды аргентинского футбола и форварда ПСЖ Лионеля Месси во время путешествия в Париж простоял десять часов у дверей дома футболиста в надежде встретиться с кумиром.
Об этом сообщает аргентинский портал Infobae.
Болельщика зовут Хуан Полкан. По его словам, он живет в Италии и играет в мини-футбол на полупрофессиональном уровне.
Он рассказал, что простоял возле дома Месси почти целый день, из-за чего охранник угрожал вызвать полицию. Но тогда жена жена аргентинца Антонелла Рокуццо пригласила его в дом.
— Первое, что я увидел, это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. И он говорит “привет”. Это действительно был невероятный момент. Я сказал, как его очень люблю, мы сфотографировались, он расписался на футболке клуба, где я играю, обнял меня и поставил автограф на моей руке, — рассказал Полкан.
В тот же день мужчина сделал с автографа аргентинца на своей руке татуировку.
Переглянути цей допис в Instagram
На своей странице в Instagram Полкан написал, что мечты сбываются. Он рассказал, что писал пост к снимку с Лео “в слезах и эмоциях”. Мужчина поблагодарил Месси за незабываемый момент.
— Мечты сбываются, и сегодня я осуществил мечту всей моей жизни. Скромность, с которой ты меня принял, простота, ты лучший в истории, но прежде всего невероятный человек, и Антонелла тоже, которая сделала все возможное, заставив меня буквально войти в ее дом, чтобы осуществить мою мечту.
Переглянути цей допис в Instagram
Болельщик признался, что после этого многие люди ему звонили, чтобы узнать адрес Месси, но он отказался из уважения к своему кумиру. Он рассказал, что сначала информацию об адресе искал в интернете, а узнал ее от парикмахера, который ездил к Месси и живет в Париже.
Источник: Infobae
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай