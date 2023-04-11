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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мечта всей жизни: Месси пригласил фаната, который простоял под его домом 10 часов

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Болельщик звезды аргентинского футбола и форварда ПСЖ Лионеля Месси во время путешествия в Париж простоял десять часов у дверей дома футболиста в надежде встретиться с кумиром.

Об этом сообщает аргентинский портал Infobae.

Болельщика зовут Хуан Полкан. По его словам, он живет в Италии и играет в мини-футбол на полупрофессиональном уровне.

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Он рассказал, что простоял возле дома Месси почти целый день, из-за чего охранник угрожал вызвать полицию. Но тогда жена жена аргентинца Антонелла Рокуццо пригласила его в дом.

— Первое, что я увидел, это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. И он говорит “привет”. Это действительно был невероятный момент. Я сказал, как его очень люблю, мы сфотографировались, он расписался на футболке клуба, где я играю, обнял меня и поставил автограф на моей руке, — рассказал Полкан.

В тот же день мужчина сделал с автографа аргентинца на своей руке татуировку.

 

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Допис, поширений Juan Polcan (@juanpolcan)

На своей странице в Instagram Полкан написал, что мечты сбываются. Он рассказал, что писал пост к снимку с Лео “в слезах и эмоциях”. Мужчина поблагодарил Месси за незабываемый момент.

— Мечты сбываются, и сегодня я осуществил мечту всей моей жизни. Скромность, с которой ты меня принял, простота, ты лучший в истории, но прежде всего невероятный человек, и Антонелла тоже, которая сделала все возможное, заставив меня буквально войти в ее дом, чтобы осуществить мою мечту.

 

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Допис, поширений Juan Polcan (@juanpolcan)

Болельщик признался, что после этого многие люди ему звонили, чтобы узнать адрес Месси, но он отказался из уважения к своему кумиру. Он рассказал, что сначала информацию об адресе искал в интернете, а узнал ее от парикмахера, который ездил к Месси и живет в Париже.

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Источник: Infobae

Лионель Месси, Париж, ПСЖ, Футбол
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