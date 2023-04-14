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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

УАФ на полгода дисквалифицировала футболиста за грубый толчок девушки-арбитра

Вадим Червак

Украинская ассоциация футбола на полгода отстранила бывшего футболиста житомирского Полесья Вадима Червака, который в матче Первой лиги грубо толкнул девушку-арбитра Софию Причину.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщил официальный сайт УАФ.

Инцидент с участием 23-летнего футболиста и 24-летней футбольной судьи произошел во время матча Полесье — Металлург.

Судья не назначила пенальти в ворота Металлурга, после чего ее сразу же окружили игроки житомирского клуба. Червак не справился с эмоциями и грубо толкнул ее в спину, за что сразу же был удален с поля.

Спустя несколько часов после инцидента защитник извинился за свое поведение, объяснив его “эмоциями и обстоятельствами”.

Червак мог получить еще больший срок дисквалификации, но во время заседания комитета признал свою вину. У футболиста есть право на обжалование этого решения в Апелляционном комитете УАФ.

Накануне из-за этого инцидента ФК Полесье объявило о расторжении соглашения с футболистом. В клубе объяснили, что не терпят любые проявления физического воздействия на участников матча.

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Фото: ФК Полесье

Источник: УАФ
Первая лига, УАФ, Футбол
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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