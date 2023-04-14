УАФ на полгода дисквалифицировала футболиста за грубый толчок девушки-арбитра
Украинская ассоциация футбола на полгода отстранила бывшего футболиста житомирского Полесья Вадима Червака, который в матче Первой лиги грубо толкнул девушку-арбитра Софию Причину.
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщил официальный сайт УАФ.
Инцидент с участием 23-летнего футболиста и 24-летней футбольной судьи произошел во время матча Полесье — Металлург.
Судья не назначила пенальти в ворота Металлурга, после чего ее сразу же окружили игроки житомирского клуба. Червак не справился с эмоциями и грубо толкнул ее в спину, за что сразу же был удален с поля.
Спустя несколько часов после инцидента защитник извинился за свое поведение, объяснив его “эмоциями и обстоятельствами”.
Червак мог получить еще больший срок дисквалификации, но во время заседания комитета признал свою вину. У футболиста есть право на обжалование этого решения в Апелляционном комитете УАФ.
Накануне из-за этого инцидента ФК Полесье объявило о расторжении соглашения с футболистом. В клубе объяснили, что не терпят любые проявления физического воздействия на участников матча.
Фото: ФК Полесье
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина