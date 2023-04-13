У одного разбита губа, у другого — штраф: игроки Баварии подрались после поражения в ЛЧ

Футболисты мюнхенской Баварии Садио Мане и Лерой Сане подрались в раздевалке после разгромного поражения от Манчестер Сити со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

По данным немецкого издания Bild, Мане ударил Сане по лицу в раздевалке после игры. Сообщалось, что Садио разбил губу партнеру по команде.

Словесная перепалка между футболистами, вероятно, началась еще во время игры. На 83-й минуте встречи в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов. После этого, сообщается, конфликт не утих в раздевалке.

Издание пишет, что сенегальскому форварду не понравилось, как с ним разговаривал Сане на поле. Игроков разняли два других футболиста мюнхенского клуба.

После инцидента в раздевалке Сане поехал автобусом вместе с командой в Мюнхен, тогда как Мане возвращался отдельно.

Реакция Баварии

Мюнхенская Бавария сначала никак не комментировала инцидент, но 13 апреля сообщила о наказании для Садио Мане. Футболиста отстранили от матча с Хоффенхаймом в Бундеслиге, который состоится в субботу, 15 апреля.

Причиной указали неподобающее поведение форварда после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Кроме того, Садио Мане вынужден будет оплатить штраф.

Источник : Bild

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