У одного разбита губа, у другого — штраф: игроки Баварии подрались после поражения в ЛЧ
Футболисты мюнхенской Баварии Садио Мане и Лерой Сане подрались в раздевалке после разгромного поражения от Манчестер Сити со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
По данным немецкого издания Bild, Мане ударил Сане по лицу в раздевалке после игры. Сообщалось, что Садио разбил губу партнеру по команде.
Словесная перепалка между футболистами, вероятно, началась еще во время игры. На 83-й минуте встречи в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов. После этого, сообщается, конфликт не утих в раздевалке.
Издание пишет, что сенегальскому форварду не понравилось, как с ним разговаривал Сане на поле. Игроков разняли два других футболиста мюнхенского клуба.
После инцидента в раздевалке Сане поехал автобусом вместе с командой в Мюнхен, тогда как Мане возвращался отдельно.
Реакция Баварии
Мюнхенская Бавария сначала никак не комментировала инцидент, но 13 апреля сообщила о наказании для Садио Мане. Футболиста отстранили от матча с Хоффенхаймом в Бундеслиге, который состоится в субботу, 15 апреля.
Причиной указали неподобающее поведение форварда после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Кроме того, Садио Мане вынужден будет оплатить штраф.
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