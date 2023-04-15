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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

17-летний украинский форвард подписал соглашение с английским клубом

Тімур Тутєров

Футбольные клубы Колос Ковалевка и английский Сандерленд достигли соглашения по трансферу 17-летнего украинского форварда Тимура Тутерова.

Об этом сообщается на официальных сайтах команд.

Соглашение украинца с черными котами рассчитано на 2,5 года.

Тутеров сейчас тренируется с юношеской командой U-18. Ожидается, что его активно будут привлекать к работе с U-20. Также он будет участвовать в тренировках главной команды Сандерленда.

За юношескую команду Колоса в этом сезоне он забил семь голов в 15 матчах. Он также дважды выходил в стартовом составе основной команды.

Сейчас Сандерленд выступает в английском Чемпионшипе и занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков после 41 матча.

Сандерленд — шестикратный чемпион Англии, но последний раз чемпионский кубок клуб поднимал еще до Второй мировой войны в сезоне-1935/36. Свои домашние матчи Сандерленд проводит на Стэдиум оф Лайт. Последний раз в АПЛ клуб выступал в сезоне-2016/17.

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Источники: ФК Колос Ковалевка , ФК Сандерленд

Фото: ФК Сандерленд

Трансфери УПЛ, Футбол, Чемпіоншип
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