Ушел из жизни шестикратный чемпион Украины, экс-футболист Динамо Павел Шкапенко
Ушел из жизни экс-футболист Динамо и сборной Украины Павел Шкапенко, ему было 50 лет.
Об этом сообщает Тelegram-канал Бомбардир.
– Трагическая новость для всего украинского футбольного сообщества. Павел отыграл за киевское Динамо шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины, – говорится в сообщении.
Павел Шкапенко, воспитанник запорожского футбола, забивал Барселоне, выступал за национальную сборную Украины.
Также играл за украинские клубы Металлург (Запорожье), ЦСКА (Киев).
У Павла осталось две дочери.
Редакция Фактов ICTV выражает искренние соболезнования родственникам и близким умершего.
Фото: Тelegram-канал Бомбардир
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