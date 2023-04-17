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Спорт
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ушел из жизни шестикратный чемпион Украины, экс-футболист Динамо Павел Шкапенко

Павло Шкапенко

Ушел из жизни экс-футболист Динамо и сборной Украины Павел Шкапенко, ему было 50 лет.

Об этом сообщает Тelegram-канал Бомбардир.

– Трагическая новость для всего украинского футбольного сообщества. Павел отыграл за киевское Динамо шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины, – говорится в сообщении.

Павел Шкапенко, воспитанник запорожского футбола, забивал Барселоне, выступал за национальную сборную Украины.

Также играл за украинские клубы Металлург (Запорожье), ЦСКА (Киев).

У Павла осталось две дочери.

Редакция Фактов ICTV выражает искренние соболезнования родственникам и близким умершего.

Фото: Тelegram-канал Бомбардир

Динамо, Смерть, смерть спортсмена, Україна, Футбол
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