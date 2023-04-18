Спортивный арбитражный суд пожизненно отстранил украинского тренера от футбола

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил без изменений решение о пожизненном отстранении от футбола для украинского тренера Александра Севидова.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В 2018 году Севидову сообщили о подозрении в манипуляции результатами матчей ФК Сумы, в котором Севидов тогда был на должности главного тренера.

Спустя два года специалиста дисквалифицировали на пять лет (плюс пять лет условно) по делу об участии ФК Сумы в договорных матчах. Но Апелляционный комитет удовлетворил жалобу Комитета по этике и честной игре, после чего УАФ пожизненно отстранила тренера.

Таким образом 53-летнему Севидову пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью. Это включает не только тренерскую, но и административную работу.

Сам тренер неоднократно отрицал свою вину и отмечал отсутствие у стороны обвинения надлежащей доказательной базы. Впоследствии он обжаловал это решение в высшей инстанции — Спортивном арбитражном суде. Но CAS оставил в силе решение о дисквалификации. Обжаловать его невозможно.

Александр Севидов как футболист играл за донецкий и запорожский Металлурги, а также луганскую Зарю. Он завершил карьеру игрока в 2001 году. Как тренер работал с донецким Металлургом, Металлистом, Закарпатьем, Ильичевцем, а также болгарской Вереей и молдавской Зимброй.

Источник : УАФ

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