Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Милан и Реал Мадрид стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

Реал Мадрид Модрич, Родріго
Фото: Getty Images

Итальянский Милан и мадридский Реал по сумме двух матчей вышли в следующий полуфинал Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Россонери на выезде разошлись ничьей с другим итальянским клубом Наполи, а сливочные взяли верх над лондонский Челси.

Наполи — Милан — 1:1

  • Голы: Осимхен, 90+3, Жиру, 43

Счет в матче под конец первого тайма открыл французский нападающий Оливье Жиру с паса от Рафаэля Леау. Таким образом Жиру реабилитировался за нереализованный пенальти в 20-х минутах встречи.

В конце игры пенальти заработали уже неаполитанцы после игры рукой Фикайо Томори в собственной штрафной. Но одиннадцатиметровый удар в исполнении Хвича Кварацхелии потянул голкипер Милана Майк Меньян.

Уже в компенсированное время хозяевам поля удалось поразить сетку ворот соперника после розыгрыша углового. Голом отметился Виктор Осимхен, который головой пробил под штангу, после чего мяч рикошетом от газона влетел в ворота.

В первом матче Милан одержал минимальную победу над Наполи на Сан-Сиро со счетом 1:0.

Челси — Реал Мадрид — 0:1

  • Голы: Родриго, 58, 80

Первый тайм на Стэнфорд Бридж прошел без голов. Счет открыл бразильский форвард королевского клуба Родриго после передачи Винисиуса.

За десять минут до конца основного времени Родриго удалось оформить дубль. На этот раз бразильцу ассистировал Федерико Вальверде.

Первый матч команд завершился победой Реала со счетом 2:0. Он прошел на Сантьяго Бернабеу.

Соперники Милана и Реала определят после того, как завершатся матчи среды: Бавария — Манчестер Сити и Интер — Бенфика.

Читайте также
Милан одолел Наполи, а Реал Мадрид уверенно обыграл Челси в четвертьфинале ЛЧ
Мілан Ісмаель Беннасер

Ліга чемпіонів, Милан, Наполи, Реал Мадрид, Футбол, Челси
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Спортивный арбитражный суд пожизненно отстранил украинского тренера от футбола
Олександр Севідов
ММС обнародовало список спортсменов из РФ и Беларуси, которые поддерживают войну против Украины
Милан и Реал Мадрид стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
Ушел из жизни шестикратный чемпион Украины, экс-футболист Динамо Павел Шкапенко
Павло Шкапенко
17-летний украинский форвард подписал соглашение с английским клубом
Тімур Тутєров
УАФ на полгода дисквалифицировала футболиста за грубый толчок девушки-арбитра
Вадим Червак
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь