Милан и Реал Мадрид стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

Итальянский Милан и мадридский Реал по сумме двух матчей вышли в следующий полуфинал Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Россонери на выезде разошлись ничьей с другим итальянским клубом Наполи, а сливочные взяли верх над лондонский Челси.

Наполи — Милан — 1:1

Голы: Осимхен, 90+3, Жиру, 43

Счет в матче под конец первого тайма открыл французский нападающий Оливье Жиру с паса от Рафаэля Леау. Таким образом Жиру реабилитировался за нереализованный пенальти в 20-х минутах встречи.

В конце игры пенальти заработали уже неаполитанцы после игры рукой Фикайо Томори в собственной штрафной. Но одиннадцатиметровый удар в исполнении Хвича Кварацхелии потянул голкипер Милана Майк Меньян.

Уже в компенсированное время хозяевам поля удалось поразить сетку ворот соперника после розыгрыша углового. Голом отметился Виктор Осимхен, который головой пробил под штангу, после чего мяч рикошетом от газона влетел в ворота.

В первом матче Милан одержал минимальную победу над Наполи на Сан-Сиро со счетом 1:0.

Челси — Реал Мадрид — 0:1

Голы: Родриго, 58, 80

Первый тайм на Стэнфорд Бридж прошел без голов. Счет открыл бразильский форвард королевского клуба Родриго после передачи Винисиуса.

За десять минут до конца основного времени Родриго удалось оформить дубль. На этот раз бразильцу ассистировал Федерико Вальверде.

Первый матч команд завершился победой Реала со счетом 2:0. Он прошел на Сантьяго Бернабеу.

Соперники Милана и Реала определят после того, как завершатся матчи среды: Бавария — Манчестер Сити и Интер — Бенфика.

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