Горжусь своим народом: Шевченко после матчей ЛЧ призвал помогать Украине

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в эфире CBS после матчей четвертьфинала Лиги чемпионов во вторник обратился к иностранной аудитории, напомнив, что в Украине до сих пор идет война.

— Хочу напомнить людям об Украине, война там до сих пор продолжается. Хочется привлечь внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами, — сказал он.

Он отметил, что ситуация сейчас очень сложная, но он гордится людьми в Украине, которые сплотились и защищают страну.

По словам Шевченко, спорт может принести много. Он рассказал, что был привлечен к сбору средств на восстановление спортивного стадиона в Ирпене.

“The situation is very difficult. But I am very proud of my people.” Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. pic.twitter.com/5bYFgRMMIT — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023

Также экс-наставник сборной Украины напомнил иностранцам, что год назад этот город был разрушен во время войны, и она все еще продолжается. Шевченко подчеркнул, что сейчас главной задачей является дать шанс молодым людям “вернуться на стадион, делать веселые вещи и на время немножко забыть о войне”.

Недавно Шевченко вместе с украинскими футболистами Александром Зинченко и Михаилом Мудриком посетил благотворительный концерт украинской группы Океан Эльзы в Лондоне. Мероприятие состоялось в рамках тура Help for Ukraine в концертном зале Royal Albert Hall.

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А в Милане на благотворительном ужине, который прошел под патронатом Андрея Шевченко, было собрано €150 тыс. на восстановление стадиона в Ирпене.

Накануне бывший клуб Андрея Шевченко, итальянский Милан, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей другой клуб из Италии Наполи. Последний раз россонери играли на этой стадии еще в 2007 году. Тогда в финале ЛЧ в Афинах они обыграли английский Ливерпуль со счетом 2:1.

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