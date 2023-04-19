Горжусь своим народом: Шевченко после матчей ЛЧ призвал помогать Украине
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в эфире CBS после матчей четвертьфинала Лиги чемпионов во вторник обратился к иностранной аудитории, напомнив, что в Украине до сих пор идет война.
— Хочу напомнить людям об Украине, война там до сих пор продолжается. Хочется привлечь внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами, — сказал он.
Он отметил, что ситуация сейчас очень сложная, но он гордится людьми в Украине, которые сплотились и защищают страну.
По словам Шевченко, спорт может принести много. Он рассказал, что был привлечен к сбору средств на восстановление спортивного стадиона в Ирпене.
“The situation is very difficult. But I am very proud of my people.”
Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. pic.twitter.com/5bYFgRMMIT
— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023
Также экс-наставник сборной Украины напомнил иностранцам, что год назад этот город был разрушен во время войны, и она все еще продолжается. Шевченко подчеркнул, что сейчас главной задачей является дать шанс молодым людям “вернуться на стадион, делать веселые вещи и на время немножко забыть о войне”.
Недавно Шевченко вместе с украинскими футболистами Александром Зинченко и Михаилом Мудриком посетил благотворительный концерт украинской группы Океан Эльзы в Лондоне. Мероприятие состоялось в рамках тура Help for Ukraine в концертном зале Royal Albert Hall.
Переглянути цей допис в Instagram
А в Милане на благотворительном ужине, который прошел под патронатом Андрея Шевченко, было собрано €150 тыс. на восстановление стадиона в Ирпене.
Накануне бывший клуб Андрея Шевченко, итальянский Милан, вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей другой клуб из Италии Наполи. Последний раз россонери играли на этой стадии еще в 2007 году. Тогда в финале ЛЧ в Афинах они обыграли английский Ливерпуль со счетом 2:1.