Горжусь своим народом: Шевченко после матчей ЛЧ призвал помогать Украине

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в эфире CBS после матчей четвертьфинала Лиги чемпионов во вторник обратился к иностранной аудитории, напомнив, что в Украине до сих пор идет война.

Он отметил, что ситуация сейчас очень сложная, но он гордится людьми в Украине, которые сплотились и защищают страну.

По словам Шевченко, спорт может принести много. Он рассказал, что был привлечен к сбору средств на восстановление спортивного стадиона в Ирпене.

“The situation is very difficult. But I am very proud of my people.”

Andriy Shevchenko explains how sport can help support the people of Ukraine. pic.twitter.com/5bYFgRMMIT

